Омск прощается с поэтессой Галиной Кудрявской

В субботу, 6 декабря, на 86-м году жизни скончалась известная омская поэтесса и прозаик Галина Борисовна Кудрявская. Печальную новость сообщило омское отделение Союза российских писателей.
Галина Кудрявская родилась 10 марта 1940 года в городе Исилькуле Омской области. Её творческий путь был долгим и плодотворным. Она стала членом Союза российских писателей в 1995 году, а позднее — Союза журналистов России.
За значительный вклад в культуру она была удостоена региональной премии им. Леонида Мартынова — одной из самых почётных литературных наград в регионе. Также она являлась лауреатом областного конкурса на лучший рассказ («На грядке жизни»).
В 2011 году имя Галины Кудрявской было внесено в Книгу Почёта деятелей культуры города Омска, где отмечаются заслуги самых выдающихся представителей творческой интеллигенции.
О дате и месте прощания с писательницей будет объявлено дополнительно. Омичи, коллеги по литературному цеху и поклонники её творчества скорбят о невосполнимой утрате. Коллектив omsk.aif.ru выражает соболезнования родным и близким покойной.
