В Новосибирске смонтировали пролет пешеходного моста через Транссиб

Мост возводят в районе улицы Светлой. Он соединит Дзержинский и Калининский районы, обеспечив безопасный переход через железную дорогу. Здесь оборудуют освещение, благоустроят подходы и пешеходные дорожки, а для маломобильных граждан предусмотрены подъёмные платформы.