В Новосибирске смонтировали пролет пешеходного моста через Транссиб

Мост возводят в районе улицы Светлой.

Источник: Соцсети

Сегодня ночью на будущем пешеходном мосту через Транссиб в Новосибирске установили стальное пролетное строение массой около 40 тонн с помощью крупногрузового крана, сообщает мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Мост возводят в районе улицы Светлой. Он соединит Дзержинский и Калининский районы, обеспечив безопасный переход через железную дорогу. Здесь оборудуют освещение, благоустроят подходы и пешеходные дорожки, а для маломобильных граждан предусмотрены подъёмные платформы.

Работы идут по графику, впереди устройство мостового полотна и последующие этапы строительства. Открытие планируется на декабрь 2025 года.