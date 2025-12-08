В Новосибирске смонтировали пролет пешеходного моста через Транссиб

Сегодня ночью на будущем пешеходном мосту через Транссиб в Новосибирске установили стальное пролетное строение массой около 40 тонн с помощью крупногрузового крана, сообщает мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Мост возводят в районе улицы Светлой. Он соединит Дзержинский и Калининский районы, обеспечив безопасный переход через железную дорогу. Здесь оборудуют освещение, благоустроят подходы и пешеходные дорожки, а для маломобильных граждан предусмотрены подъёмные платформы.
Работы идут по графику, впереди устройство мостового полотна и последующие этапы строительства. Открытие планируется на декабрь 2025 года.