Мизулина: Каждый второй ребенок хочет уехать из России после блокировки Roblox

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что половина детей, пишущих ей после блокировки игровых платформ, выразила желание уехать из России. Об этом она сообщила в воскресенье, 7 декабря, в своем Telegram-канале.
По словам Мизулиной, такие сообщения поступают от детей в возрасте от восьми до 16 лет, которые ранее активно поддерживали государственную символику.
— Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России. Искренне и от всей души. С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше? Именно это меня сейчас тревожит больше всего. И я не боюсь говорить об этом прямо, — написала она в Telegram-канале.
3 декабря Роскомнадзор ограничил доступ к игровой платформе Roblox, которая особенно популярна среди детей, на территории страны. Причиной послужил тот факт, что в этой игре дети «подвергаются сексуальным домогательствам».
Спустя несколько дней в ведомстве подтвердили, что никаких весомых оснований для разблокировки американской игровой платформы в России пока не появилось и открытие Roblox не планируется. Сами представители организации заявили, что готовы соблюдать российские требования.