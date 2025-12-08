Новосибирцы заплатят штраф за украшение подъезда к Новому году

Жителям Новосибирска напомнили об административной ответственности за самостоятельное, несогласованное украшение подъездов многоквартирных домов к Новому году. Подобные действия, осуществленные без разрешения собственников жилья и управляющей компании, могут быть квалифицированы как нарушение правил пожарной безопасности, сообщает агентство РИА Новости.
В сообщении агентства приводятся слова депутата Государственной думы Игоря Антропенко: «Размещение гирлянд и бумажных украшений с лампами накаливания может повлечь предупреждение или штрафы, для граждан — от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч, для организаций — от 300 до 400 тысяч рублей».
Как уточнил парламентарий, установка новогодних бумажных украшений и освещения, включая гирлянды, в подъезде может привести к нарушениям требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ. В случае, если по вине таких украшений произойдет пожар, может наступить уголовная ответственность.
