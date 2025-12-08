Стало известно, что после смерти Юрия Николаева открыто наследственное дело

В Москве нотариус открыл наследственное производство после кончины народного артиста России и телеведущего Юрия Николаева. Об этом сообщают юридические материалы, на которые ссылается РИА Новости.
У Николаева не было детей, единственной наследницей указана его вдова Элеонора Николаева.
О смерти 76-летнего телеведущего 4 ноября сообщил артист балета Николай Цискаридзе. Николаев был известен благодаря проектам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики» и другим телепередачам. В 1998 году он получил звание народного артиста России.
В середине октября Николаев был госпитализирован с затруднённым дыханием. По данным журналистов, первые симптомы он почувствовал 2 ноября: температура 37,7°C держалась три дня, сопровождалась слабостью. Врачи зафиксировали пониженную сатурацию, однако телеведущий отказался от госпитализации.
