Стало известно, что после смерти Юрия Николаева открыто наследственное дело

В середине октября Николаев был госпитализирован с затруднённым дыханием. По данным журналистов, первые симптомы он почувствовал 2 ноября: температура 37,7°C держалась три дня, сопровождалась слабостью. Врачи зафиксировали пониженную сатурацию, однако телеведущий отказался от госпитализации.