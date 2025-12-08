Таиланд эвакуировал около 70% жителей территорий, граничащих с Камбоджей

Примерно 70 процентов жителей территорий Таиланда, граничащих с Камбоджей, были эвакуированы после атаки камбоджийской стороны на таиландскую военную базу Анупонг, сообщил второй военный округ сухопутных сил Таиланда.
«В 06:00 утра камбоджийские силы открыли огонь из оружия… по нашим позициям в районе Чонг Ан Ма. Эвакуация гражданского населения в четырёх приграничных провинциях продолжалась. Приблизительно 70 процентов населения приграничных округов были эвакуированы», — говорится в сообщении.
Согласно этим данным, во временные убежища прибыли более 35,6 тыс. человек. Предположительно, другая часть жителей могла направиться к родственникам. Кроме того, как считают во втором военном округе, есть те, кто ещё находится в процессе переселения.
Военные уточнили, что во время эвакуации погиб один человек. Портал Khaosod, ссылаясь на армию Таиланда, также написал, что камбоджийские силы атаковали районы с гражданским населением в провинции Бурирам. Утверждается, что удары наносились снарядами BМ-21, которые применяются на установках реактивных систем залпового огня.
Напомним, ранее Khaosod сообщала, что при атаке Камбоджи, совершённой 8 декабря на военную базу в Таиланде, погиб один военнослужащий и двое получили ранения. После таиландские войска подняли в небо истребители F-16 для нанесения ответных ударов.