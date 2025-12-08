Кабмин поддержал запрет на испытательный срок для матерей с детьми до трёх лет

Правительство России одобрило инициативу о запрете испытательного срока при приёме на работу женщин, воспитывающих детей до 3 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабинета.
Законопроект вносит поправки в статью 70 Трудового кодекса. Сейчас такая льгота действует только для матерей детей до 1,5 лет. Автор инициативы — глава думского комитета по труду Ярослав Нилов. В отзыве отмечено, что правительство поддерживает документ при условии доработки с учётом замечаний.
В пояснениях Нилов подчёркивает, что период ухода за ребёнком до 3 лет связан с высокой нагрузкой, а испытательный срок усиливает стресс и может приводить к скрытой дискриминации. Кабмин указал, что мера не потребует бюджетных расходов, однако её вступление должно соответствовать закону об обязательных требованиях — не ранее чем через 90 дней после публикации.
Тем временем в Госдуме обсуждаются и другие инициативы в сфере защиты материнства. Зампред профильного комитета Виталий Милонов заявил о необходимости закрепить право беременных женщин на досрочный декретный отпуск, особенно на фоне роста возраста рожениц и связанных с этим рисков.
Читайте также: «Семья Джако»: как один человек построил самую страшную машину смерти в РФ.