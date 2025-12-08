Кабмин поддержал запрет на испытательный срок для матерей с детьми до трёх лет

В пояснениях Нилов подчёркивает, что период ухода за ребёнком до 3 лет связан с высокой нагрузкой, а испытательный срок усиливает стресс и может приводить к скрытой дискриминации. Кабмин указал, что мера не потребует бюджетных расходов, однако её вступление должно соответствовать закону об обязательных требованиях — не ранее чем через 90 дней после публикации.