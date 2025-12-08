Справедливость для всех: директор Долиной обратился к ее хейтерам

Сергей Пудовкин признался, что Лариса Долина столкнулась не просто с критикой, а с откровенной травлей. «Были проклятия, где-то угрозы, где-то издевательства. Быть недовольным или высказать свой протест, претензию, это одно. Когда над женщиной издеваются, просто над женщиной, это уже такое себе. Но это было, есть и будет», — констатировал он.