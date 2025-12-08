Справедливость для всех: директор Долиной обратился к ее хейтерам

В сети активно обсуждают провалившиеся концерты Ларисы Долиной на Дальнем Востоке, а также ее выход на «Песне года-2025», который публика также встретила прохладно.
В эксклюзивном комментарии aif.ru концертный директор певицы Сергей Пудовкин рассказал, как скандал с мошенничеством с квартирой отразился на карьере, жизни и здоровье певицы.
«Были проклятия и угрозы».
Пудовкин не согласился с оценкой концертов Долиной.
«Тут лучше не рассказывать. Всегда лучше слушать и верить фактам. Это “Песня года”», — заявил он, демонстрируя видео из зала во время выступления Долиной.
Что касается концертов на Дальнем Востоке — во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском — директор был категоричен: «билеты никто не сдавал».
Он призвал публику ориентироваться на реальные доказательства.
«Как прошли концерты, лучше ориентироваться на конкретные видео, которые скажут больше правды, чем хейтеры или просто люди, которые не знают информацию», — отметил продюсер.
Сергей Пудовкин признался, что Лариса Долина столкнулась не просто с критикой, а с откровенной травлей. «Были проклятия, где-то угрозы, где-то издевательства. Быть недовольным или высказать свой протест, претензию, это одно. Когда над женщиной издеваются, просто над женщиной, это уже такое себе. Но это было, есть и будет», — констатировал он.
«Долина попала в сложную ситуацию».
Последствия этой травли артистка испытывает по сей день. Директор сообщил о ее проблемах со здоровьем.
«Она по-человечески пострадала. У нее сильнейший стресс и подорванное здоровье», — сказал Пудовкин. — Лариса Долина, которая никого не ограбила, не убила, не сожгла чужой дом, попала в чрезвычайно сложную жизненную ситуацию".
Пудовкин призвал к осмотрительности, особенно людей старшего поколения, которые часто становятся мишенью мошенников.
«Я только прошу никому больше не попасться в подобную историю, особенно людям, наверное, уже в определенном возрасте, которые, может быть, не знают всех нюансов подмен, не знают, как проверить паспорт или просто запуганы, блокированы внешним воздействием», — отмечает продюсер.
Несмотря на хейт и слухи об отменах, график артистки, по словам ее директора, остается неизменным.
«График Ларисы Долиной всегда был чрезвычайно сложный. Я не могу сказать, что он изменился после вот этих чрезвычайно драматических событий, — отметил Пудовкин. — Все запланированные концерты состоятся, работа над новыми программами и песнями продолжается».
«Придётся начинать с нуля».
Пудовкин признал, что последствия скандала имеют глобальные последствия.
«Честно скажу, тут тот самый случай, когда надо все начинать с нуля. Просто начинать с нуля. Будем решать вот эти сложные проблемы, которые приключились. Просто ситуация очень сложная», — заявил Сергей Пудовкин.
Пока трудно сказать, когда это будет возможно.
«Главное в этой ситуации — здоровье Ларисы Александровны». Он также еще раз акцентировал внимание на принципе, который, по его мнению, был нарушен в этой истории: «И повторю, справедливость она должна быть для всех».
В чем суть скандала с квартирой Долиной?
Ключевым событием, приковавшим внимание общественности к Ларисе Долиной, стало громкое судебное разбирательство о квартире. Весной 2025 года Хамовнический суд столицы вынес решение в пользу знаменитой певицы, аннулировав договор купли-продажи её апартаментов с покупательницей Полиной Лурье.
Иск Долиной был основан на утверждении, что она стала жертвой мошенников и подписала бумаги под давлением. В результате суд вернул артистке право собственности на жильё. Покупательница же не только лишилась квартиры, но и не получила обратно уплаченные 112 миллионов рублей.
Представитель Лурье, адвокат Светлана Свириденко, заявила о планах оспорить данное постановление в Верховном Суде РФ.
Именно это судебное решение спровоцировало шквал жёсткой критики и негативной реакции в адрес певицы в медиапространстве и социальных сетях.