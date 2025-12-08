Рейс из Екатеринбурга в Хургаду задержали более чем на 15 часов

Вылет рейса UJ 724 авиакомпании AlMasria из Екатеринбурга в египетский курорт Хургада перенесён более чем на 15 часов. По расписанию самолёт должен был отправиться в путь 7 декабря в 08:35. Однако согласно актуальным данным на онлайн-табло аэропорта Кольцово, новое время вылета — 02:00 следующего дня. Позже вылет перенесли на 8:30.
Пассажирам, ожидающим рейс, были предоставлены питание и напитки. Ближе к вечеру авиакомпания также организовала для них размещение в гостинице.
Рейс будет выполняться с промежуточной посадкой в Каире, после чего лайнер продолжит путь в Хургаду. Причины значительной задержки рейса официально не сообщаются.