Совет Безопасности ООН во вторник, 9 декабря, проведет открытое заседание по украинской тематике. Об этом сообщили в пресс-службе постпредства Словении при ООН.
Заседание начнется в 18:00 по московскому времени, его запросили Дания, Франция, Греция, Республика Корея и Великобритания. Словения присоединилась к инициативе в национальном качестве.
В повестке — поддержание мира и безопасности на Украине, включая обсуждение гуманитарной обстановки, передает РИА Новости.
17 ноября стало известно, что некоторые страны Запада, среди которых Великобритания и Франция — ключевые союзники Киева — запросили проведение заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по украинскому вопросу. Заседания Совета Безопасности ООН, посвященные ситуации на Украине, не являются постоянным пунктом повестки дня СБ, однако проходят почти каждый месяц.
7 декабря помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что успешное продвижение российских войск в последние недели благоприятно повлияло на мирные переговоры по украинскому вопросу, которые проходили на этой неделе в Кремле.