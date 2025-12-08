17 ноября стало известно, что некоторые страны Запада, среди которых Великобритания и Франция — ключевые союзники Киева — запросили проведение заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по украинскому вопросу. Заседания Совета Безопасности ООН, посвященные ситуации на Украине, не являются постоянным пунктом повестки дня СБ, однако проходят почти каждый месяц.