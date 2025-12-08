Ричмонд
США потратят на поддержку Киева в 2026 и 2027 годах 800 миллионов долларов

Проект бюджета Пентагона предусматривает выделение по 400 миллионов долларов Украине в 2026 и 2027 годах, проект закона рассмотрит Конгресс США.

Источник: Аргументы и факты

Проект бюджета Пентагона предусматривает выделение по 400 миллионов долларов на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах, следует из соответствующего документа.

Он ещё не утверждён, голосования начнутся в Конгрессе США на текущей неделе.

«На 2026 финансовый год — 400 миллионов долларов. На 2027 финансовый год — 400 миллионов долларов», — говорится в документе.

Отметим, что данный проект закона накладывает на министра войны США «обязательство докладывать» в Палату представителей и Сенат о «приостановке или прекращении» предоставления украинской стороне разведданных.

Напомним, официальный представитель Белого дома Каролин Левитт рассказала, что американская сторона прекратила оказывать помощь Украине по решению президента США Дональда Трампа, но продолжает продавать оружие по линии НАТО.

По данным Reuters, Соединённые Штаты пригрозили киевским властям прекратить поставки оружия и обмен разведданными, если украинская сторона не подпишет мирный план.

В Российской Федерации неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

