Жителей Емельяновского района держат в страхе стаи бродячих собак

Люди просят власти наконец обратить внимание на эту ситуацию.

Источник: Аргументы и факты

Жители нескольких посёлков Емельяновского района — Шуваево, Замятино и Арей — столкнулись с серьёзной угрозой. По их словам, стаи бродячих собак облюбовали людные места: толпятся у магазинов, на автобусных остановках и у школ, наводя страх на пенсионеров и детей. Об этом сообщает Kras Mash.

Местные жители уже не раз обращались за помощью в районную администрацию, но, по их словам, получают лишь формальные отписки. Проблема остаётся нерешённой, а опасность растёт с каждым днём.

Люди просят власти наконец обратить внимание на эту ситуацию и принять меры по отлову бездомных животных, пока не случилось беды. Пока же жителям приходится быть предельно осторожными, особенно отпуская детей в школу или отправляясь за покупками.

Ранее мы сообщали, что Бастрыкин потребовал доклад по делу убитого собаками мальчика в Красноярске.