В Уфе продадут арестованные авто должников

На электронной торговой площадке «Фабрикант» 16 января 2026 года пройдет аукцион по продаже двух конфискованных легковых автомобилей. Организатором выступает региональное управление Росимущества.
Принять участие в торгах могут все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться на площадке, подготовить необходимые документы и внести задаток, размер которого составляет 15% от стартовой цены лота. Прием заявок начался 2 декабря и продлится до 10:00 утра 12 января следующего года (время московское).
На продажу выставлены Lada Largus 2019 года выпуска, белого цвета. Начальная стоимость — 818 300 рублей, а также автомобиль Lada Largus 2021 года выпуска, серого цвета. Начальная цена — 1 003 500 рублей.
Оба автомобиля в настоящее время находятся в Уфе и имеют обременение в виде ареста, наложенного в рамках исполнительного производства. Победителю торгов придется самостоятельно заняться переоформлением права собственности.
