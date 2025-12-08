На границе Таиланда и Камбоджи возобновились боевые столкновения. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщило издание Khaosod.
По данным портала, Камбоджа атаковала тайскую военную базу Анупонг, в результате чего погиб один и были ранены двое военнослужащих Таиланда. В ответ Бангкок поднял истребители F-16 для нанесения ударов.
— Армия сообщает о боевых столкновениях в нескольких районах вдоль границы Таиланда и Камбоджи, один военный погиб, четверо других ранены, — говорится в сообщении.
Накануне армия Таиланда призвала жителей приграничных с Камбоджей районов эвакуироваться в убежища из-за угрозы новых столкновений.
При этом 26 октября премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет подписали мирную сделку — совместную декларацию, которая станет основной для дальнейшего урегулирования военного конфликта. Незадолго до этого президент США Дональд Трамп анонсировал подписание «великого мирного соглашения» между Таиландом и Камбоджей. Он тогда сообщал, что в Малайзии представители Бангкока и Пномпеня объявят о конце военного конфликта.