В Иркутске на 107-м году жизни скончался ветеран войны Василий Дыгай

— Летом 1945 года его дивизию перебросили на Дальний Восток. Василий Дыгай участвовал в разгроме японской Квантунской армии, совершив тяжелый переход через пустыню Гоби и горный хребет Большой Хинган. После войны он остался в Иркутске, где долгие годы возглавлял совет ветеранов своей 110-й гвардейской дивизии и занимался патриотическим воспитанием молодежи, — рассказывали ранее в городской администрации.