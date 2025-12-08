Ричмонд
В Иркутске на 107-м году жизни скончался ветеран войны Василий Дыгай

Ветеран был награжден двумя орденами Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды и многими медалями.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На 107-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Иркутска, гвардии полковник Василий Дыгай. Об этом сообщает губернатор Игорь Кобзев.

Василия Филипповича призвали в армию в мае 1941 года. Он воевал на Северном Кавказе, участвовал в прорыве «Голубой линии», освобождал Краснодар. После ранения и госпиталя продолжил службу, освобождая Румынию, Венгрию и Чехословакию. Победу встретил под Прагой.

— Летом 1945 года его дивизию перебросили на Дальний Восток. Василий Дыгай участвовал в разгроме японской Квантунской армии, совершив тяжелый переход через пустыню Гоби и горный хребет Большой Хинган. После войны он остался в Иркутске, где долгие годы возглавлял совет ветеранов своей 110-й гвардейской дивизии и занимался патриотическим воспитанием молодежи, — рассказывали ранее в городской администрации.

Ветеран был награжден двумя орденами Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды и многими медалями, в этом году стал Почетным гражданином Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Казачинско-Ленском районе простились с бойцом СВО Сергеем Сидоровым.