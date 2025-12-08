Ричмонд
В Омске на 86-м году жизни скончалась поэтесса Галина Кудрявская

Член Союза писателей была удостоена региональной премии имени Мартынова.

Источник: Комсомольская правда

6 декабря скончалась известная омская поэтесса и прозаик Галина Кудрявская. Ей было 85 лет. Сообщение о смерти опубликовало местное отделение Союза российских писателей.

Уроженка Исилькуля являлась лауреатом региональной премии за заслуги в развитии культуры и искусства имени Л. Н. Мартынова и обладательницей второй премии областного конкурса на лучший рассказ. Состояла в Союзе российских писателей с 1995 года, а в Союзе журналистов России — с 2002-го.

В 2011 году ее имя Галины Кудрявской внесли в Книгу Почета деятелей культуры города Омска.

О дате прощания будет сообщено дополнительно.

Редакция «КП Омск» соболезнует близким усопшей.