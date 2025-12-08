В Омске на 86-м году жизни скончалась поэтесса Галина Кудрявская

6 декабря скончалась известная омская поэтесса и прозаик Галина Кудрявская. Ей было 85 лет. Сообщение о смерти опубликовало местное отделение Союза российских писателей.
Уроженка Исилькуля являлась лауреатом региональной премии за заслуги в развитии культуры и искусства имени Л. Н. Мартынова и обладательницей второй премии областного конкурса на лучший рассказ. Состояла в Союзе российских писателей с 1995 года, а в Союзе журналистов России — с 2002-го.
В 2011 году ее имя Галины Кудрявской внесли в Книгу Почета деятелей культуры города Омска.
О дате прощания будет сообщено дополнительно.
Редакция «КП Омск» соболезнует близким усопшей.