Фиксированная часть пенсии: на сколько вырастет в 2026 году у пенсионеров в Татарстане

Соответственно, в среднем размер страховой пенсии у татарстанцев вырастет примерно на 2 тысячи рублей. Например, если человек в 2025 году получает пенсию 30 тысяч рублей, то в 2026-м эта сумма вырастет на 2 280 рублей.