Ушёл из жизни выпускник Омской высшей школы милиции Василий Векленко

В Санкт-Петербурге на 65-м году жизни умер профессор, выпускник Омской высшей школы милиции Василий Векленко. Его сердце остановилось 6 декабря, об этом сообщается в некрологе, опубликованном представителями юридического факультета СПбГУ.
После окончания Омской высшей школы милиции в 1982 году Василий Владимирович многие годы работал в Омской академии МВД России, где прошёл путь до заместителя начальника по научной работе. В 2001 году он защитил докторскую диссертацию, в 2003-м ему было присвоено ученое звание профессора.
За время своей научной деятельности Векленко подготовил более 20 кандидатов и докторов наук.
С 2018 года он работал в Санкт-Петербургском государственном университете, входил в экспертный совет ВАК Министерства образования и науки РФ, а также в редакционные коллегии ряда юридических журналов.