Ушёл из жизни выпускник Омской высшей школы милиции Василий Векленко

После окончания Омской высшей школы милиции в 1982 году Василий Владимирович многие годы работал в Омской академии МВД России, где прошёл путь до заместителя начальника по научной работе. В 2001 году он защитил докторскую диссертацию, в 2003-м ему было присвоено ученое звание профессора.