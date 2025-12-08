Ричмонд
Пенсионерам разъяснили порядок выплат после увольнения: что известно

Эксперт Епифанова: Уволившийся в декабре пенсионер сохраняет право на ряд выплат.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионер, уволившийся в декабре 2025 года, имеет право на оплату за фактически отработанное время и на другие выплаты от работодателя. Об этом сообщила председатель СДСЖР и арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова в беседе с RT.

Она объяснила, что данные об увольнении поступают в Социальный фонд России не позднее следующего рабочего дня, после чего в течение примерно месяца проводится перерасчёт страховой пенсии с учётом всех пропущенных индексаций, включая повышение на 7,3% в 2025 году.

«Пенсия после перерасчета начинает выплачиваться со следующего месяца; в случае увольнения в декабре 2025 года корректировки коснутся января 2026 года, однако выплата увеличенной суммы будет осуществлена примерно через один — три месяца», — отметила Епифанова.

При этом Новый год и праздничные дни не останавливают автоматический механизм перерасчёта, но в начале января Соцфонд работает по сокращённому графику, поэтому сроки выплат могут сдвигаться из-за выходных. Перерасчёт проводится автоматически на основании сведений от работодателя, без подачи заявлений. В январе пенсия обычно выплачивается либо авансом в декабре, либо в начале января — точные сроки зависят от региона и способа доставки выплаты.

Епифанова также отметила, что при возобновлении работы после увольнения индексированные начисления сохраняются. Чтобы максимально эффективно воспользоваться перерасчётом, она рекомендовала делать перерыв в работе не менее месяца, поскольку неполный месяц для целей индексации считается нерабочим.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года часть российских пенсионеров сможет получить «13-ю» пенсию. Она полагается тем, кто получает деньги в период до 11 числа.