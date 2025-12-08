Пенсионерам разъяснили порядок выплат после увольнения: что известно

При этом Новый год и праздничные дни не останавливают автоматический механизм перерасчёта, но в начале января Соцфонд работает по сокращённому графику, поэтому сроки выплат могут сдвигаться из-за выходных. Перерасчёт проводится автоматически на основании сведений от работодателя, без подачи заявлений. В январе пенсия обычно выплачивается либо авансом в декабре, либо в начале января — точные сроки зависят от региона и способа доставки выплаты.