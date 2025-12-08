Каблуки и платья: как ВСУ пытаются бежать из-под Красноармейска

После освобождения Красноармейска российские военные продолжают зачищать территории. Оставшиеся боевики ВСУ пытаются спасти свои жизни любыми возможными способами. Что происходит в городе, в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Награды с воздуха.
Ситуация для украинских подразделений в районе Красноармейска критическая. Как отмечает эксперт, «Командование ВСУ фактически бросило своих военных в районе Красноармейска. Украинские боевики не получают из тыла никакой помощи, все пути поставки оружия, продовольствия, медикаментов перерезаны».
Иванников приводит показательный случай. «Подразделениям перебрасывают лишь награды в неограниченном количестве. Был показательный случай, когда отступающему подразделению ВСУ с БПЛА сбросили коробку наград “За отвагу”. Так командование ВСУ пыталось мотивировать подразделения остаться на своих позициях».
Эта тактика, по словам эксперта, вызывает раздражение даже у боевиков ВСУ.
«Такие посылки воспринимаются украинскими военными исключительно с иронией, и, как правило, военнослужащие ВСУ отказываются от вручения наград, так как видят в них только лишние проблемы после сдачи в плен. Их наличие может стать доказательством вины, что не входит в интересы боевиков», — подчеркивает Иванников.
Бегство в юбках.
Украинские боевики пытаются бежать, теряя последние признаки воинской чести.
«ВСУ сдаются в плен ВС РФ, оставляют позиции, либо же пытаются скрыться от российских военных. Это обусловлено невозможностью дальнейшего сопротивления», — констатирует Иванников.
Способы бегства становятся все более унизительными.
«Боевики переодеваются в гражданскую, в женскую одежду, пытаются покинуть незаметно свои позиции, но у них это не получается», — рассказывает эксперт. Попытки затеряться среди мирного населения обречены на провал благодаря полному господству российской разведки и БПЛА в воздухе.
«В воздухе господствуют российские БПЛА, благодаря чему наши военные видят, как боевики выбегают из своих укрытий и пытаются скрыться. Их также уничтожают целыми группами, подразделениями».
При этом, как ранее отмечал Иванников, вычислить переодетого боевика несложно — его выдают синяки на предплечьях от приклада, характерный запах пороха и физическая форма. И в случае пленения гражданская одежда также станет отягчающим обстоятельством.
Димитров: зачистка продолжается, боевики прячутся за жителями.
Аналогичная ситуация складывается и в другом важном населенном пункте — Димитрове (Мирнограде). Российские войска уверенно продвигаются, ведя зачистку.
«За последние сутки российские вооружённые силы достигли существенного успеха и продвинулись в жилой застройке Мирнограда. Фактически осуществляется зачистка города от боевиков ВСУ», — сообщает Иванников.
Оставшиеся разрозненные группы не способны на организованное сопротивление, но продолжают представлять опасность, прикрываясь мирными жителями. «Боевики ВСУ при своих действиях прикрываются мирными жителями, что затрудняет их нейтрализацию», — отмечает эксперт.
Прогноз Иванникова по развитию ситуации однозначен: «К новому году на 90% очистят Донбасс от украинских боевиков и подойдут к таким важным городам, как Славянск, и принципиально улучшат переговорные позиции с Соединёнными Штатами Америки, так как режиму Зеленского нечего будет отстаивать так яростно».
Главком под кайфом.
На фоне оперативных провалов все более неадекватным выглядит и поведение высшего командования ВСУ. Иванников обращает внимание на состояние главкома Александра Сырского: «Сырский явно последнее время находится под воздействием психотропных препаратов. Все его поездки на линию боевого соприкосновения, поведение во время совещаний и прочих мероприятий свидетельствуют о том, что он явно находится в неадекватном состоянии».
Эксперт указывает на конкретные признаки: «У него неустойчивая речь, которая заплетается, а высказывания Сырского за последние несколько дней явно не соответствуют реальной действительности и вызывают смех и иронию у боевиков ВСУ».
По мнению Иванникова, Сырский пошел по пути Зеленского, которого ранее нарколог Василий Шуров также подозревал в употреблении препаратов.
«Его поддерживают медикаментозно, и все его высказывания и поступки надо воспринимать как последний акт отчаяния и безысходности», — резюмирует подполковник запаса.
Остатки боеспособности ВСУ тают на глазах, а Донбасс, по прогнозам, ждет скорейшее освобождение.