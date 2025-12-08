На фоне оперативных провалов все более неадекватным выглядит и поведение высшего командования ВСУ. Иванников обращает внимание на состояние главкома Александра Сырского: «Сырский явно последнее время находится под воздействием психотропных препаратов. Все его поездки на линию боевого соприкосновения, поведение во время совещаний и прочих мероприятий свидетельствуют о том, что он явно находится в неадекватном состоянии».