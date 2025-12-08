Омичам напомнили, как избежать обморожения

Специалисты советуют отказаться от алкоголя — он вызывает быструю теплопотерю, а признаки обморожения на фоне опьянения можно не заметить. Также не рекомендуется курить на морозе: никотин ухудшает кровообращение, из-за чего руки и ноги страдают первыми. Опасно выходить на улицу голодным, после болезни или при сильной усталости.