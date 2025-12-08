Омичам напомнили, как избежать обморожения

Омичам напомнили о рисках переохлаждения и обморожений после резкого похолодания в городе. Памятку, как вести себя в холода, опубликовали в канале правительства Омской области.
Специалисты советуют отказаться от алкоголя — он вызывает быструю теплопотерю, а признаки обморожения на фоне опьянения можно не заметить. Также не рекомендуется курить на морозе: никотин ухудшает кровообращение, из-за чего руки и ноги страдают первыми. Опасно выходить на улицу голодным, после болезни или при сильной усталости.
Одежда должна быть свободной, многослойной и тёплой — так сохраняется прослойка воздуха, которая помогает удерживать тепло. Обувь — просторной, с тёплой стелькой. Обязательно надевайте варежки, шарф и шапку, а также откажитесь от металлических украшений, чтобы не травмировать кожу.
Обратите внимание на близких и прохожих: бледные уши или нос — тревожный сигнал. Не стесняйтесь сказать человеку, что у него могут быть признаки обморожения — это может спасти его здоровье.