Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России кардинально изменят предоставление семейной ипотеки: когда новые правила вступят в силу

Якубовский: С 1 февраля семьи смогут получить только одну семейную ипотеку.

Источник: Комсомольская правда

С февраля 2026 года в России изменятся правила предоставления семейной ипотеки. Будет введен принцип одна семейная ипотека на одну семью. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.

«С 1 февраля 2026 года правила семейной ипотеки меняются. Новые критерии делают программу более адресной и защищенной от злоупотреблений. Вводится принцип одна семейная ипотека на одну семью», — сказал парламентарий.

Напомним, с 1 июля 2024 года в России перестали действовать льготная ипотека на строящееся жилье под 8% и семейная ипотека под 6%. При этом обе программы в свое время были запущены как антикризисные меры.

В прошлом году Минфин продлил действие семейной ипотеки на новых условиях.

Ранее сайт KР.RU опубликовал все возможные новшества в программе льготной ипотеки в 2026 году.