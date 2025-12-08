В России кардинально изменят предоставление семейной ипотеки: когда новые правила вступят в силу

С февраля 2026 года в России изменятся правила предоставления семейной ипотеки. Будет введен принцип одна семейная ипотека на одну семью. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.
«С 1 февраля 2026 года правила семейной ипотеки меняются. Новые критерии делают программу более адресной и защищенной от злоупотреблений. Вводится принцип одна семейная ипотека на одну семью», — сказал парламентарий.
Напомним, с 1 июля 2024 года в России перестали действовать льготная ипотека на строящееся жилье под 8% и семейная ипотека под 6%. При этом обе программы в свое время были запущены как антикризисные меры.
В прошлом году Минфин продлил действие семейной ипотеки на новых условиях.
