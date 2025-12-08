После ночной атаки дронов часть жителей Ростовской области осталась без света

В ночь на понедельник, 8 декабря, силы ПВО отразили атаку беспилотников над севером Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. БПЛА были зафиксированы в Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах.
— В Чертковском районе из-за повреждения линии электропередачи остались без света село Маньково-Калитвенское и хутора Гусев и Марьяны. В поселке электроснабжение восстановили ночью, в хуторах работы начнут утром, — сообщил Юрий Слюсарь.
По данным губернатора, в хуторе Ленина Миллеровского района повреждена кровля частного дома. Информация о последствиях на земле уточняется.
Ранее, вечером 7 декабря, средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью.
