Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большинство красноярцев с теплом и радостью ждут Новый год

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Большинство жителей Красноярска встречают Новый год с самыми добрыми эмоциями.

Источник: НИА Красноярск

Согласно опросам, 24% горожан обожают этот праздник и с нетерпением ждут его прихода. Еще 35% характеризуют свое отношение к Новому году фразой «люблю, но без фанатизма», а 26% придерживаются спокойного и нейтрального отношения к празднику. Лишь 5% респондентов испытывают отрицательные эмоции: 3% не любят праздник, а 2% вообще его ненавидят.

Интересно, что женщины чаще мужчин выражают свою любовь к Новому году. В то время как представители сильного пола склонны к более спокойному восприятию праздника.

Молодые люди до 35 лет демонстрируют особую активность. Среди них больше поклонников праздника — 30%, а также есть его ненавистники — 8%, сообщает итоги опроса сервис SuperJob.