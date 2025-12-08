Большинство красноярцев с теплом и радостью ждут Новый год

Согласно опросам, 24% горожан обожают этот праздник и с нетерпением ждут его прихода. Еще 35% характеризуют свое отношение к Новому году фразой «люблю, но без фанатизма», а 26% придерживаются спокойного и нейтрального отношения к празднику. Лишь 5% респондентов испытывают отрицательные эмоции: 3% не любят праздник, а 2% вообще его ненавидят.