В Москве проходит акция «Добрая елка»

В Москве проходит ежегодная благотворительная акция «Добрая елка». Она помогает сбыться мечтам детей и подростков — подопечных некоммерческих организаций (НКО). Чтобы исполнить желание ребенка, нужно снять шар с новогоднего дерева или зайти на сайт акции и заполнить заявку. В этом году акция стала частью масштабного проекта «Зима в Москве».
«Снимая шарик с желанием с одной из елок, участник акции дарит не просто подарок, а частичку тепла и веру в чудо тем, кому это особенно необходимо. Присоединяйтесь и почувствуйте, как добро возвращается», — отметила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.
В акции участвуют ребята от трех до 17 лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации: остались без попечения родителей, проходят лечение, имеют сложные диагнозы, проживают в неполных или малообеспеченных семьях, а также дети участников специальной военной операции. Они мечтают об игрушках, музыкальных колонках, праздничных нарядах, а также о впечатлениях — экскурсиях и других мероприятиях.
Найти добрые елки можно в медиацентре и павильоне «Заповедное посольство» парка «Зарядье» (улица Варварка, дом 6, строение 1), а также в многофункциональном комплексе «Солнце Москвы» (2-я Останкинская улица, дом 3). Помимо этого, новогодние деревья появятся на Тверской площади и площади Революции, а также на окружных фестивальных площадках проекта «Зима в Москве».
Кроме того, добрые елки установят в торговых центрах и на рынках. Они появятся в Центральном универсальном магазине, торгово-развлекательном центре «Ривьера», на Усачевском рынке, площадке «Рынок на Ленинском» и в фудхолле «Центральный рынок» на Маросейке. Деревья также украсят рестораны, отели и другие общественные пространства Москвы.
Добрые елки установят более чем в 100 местах города. Они простоят до 11 января. На крупных площадках будут работать волонтеры, которые расскажут о правилах участия и помогут оставить заявку.
Ключевыми точками акции «Добрая елка» стали Центральный детский магазин на Лубянке (Театральный проезд, дом 5/1) и центр развлечений «Остров мечты» (проспект Андропова, дом 1). Здесь установили специальные боксы для сбора подарков. В них любой желающий может оставить товары для творчества, игрушки, книги и сувениры. Эти подарки волонтеры передадут многодетным семьям.
Чтобы принять участие в акции, нужно зайти на сайт или снять шар с елки и заполнить заявку на исполнение желания. Затем с будущим дарителем свяжется оператор кол-центра. Он подтвердит заявку и ответит на все интересующие вопросы. После этого нужно дождаться звонка представителя НКО и договориться об удобной дате передачи подарка подопечному.
Акция «Добрая елка» проходит в Москве в четвертый раз. В прошлом году в ней приняли участие более 170 НКО столицы. Всего с момента запуска акции добровольцы исполнили 4200 желаний.
«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.