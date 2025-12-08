Ричмонд
В Красноярском крае дан старт проекту «Енисейский альбом — 2026»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В выставочном зале Дома искусств 5 декабря представили полиграфическое издание фотомарафона «Енисейский альбом» и объявили о запуске нового этапа проекта — «Енисейский альбом — 2026».

Источник: НИА Красноярск

Фотоакция «Енисейский альбом» была инициирована Енисейским музеем-заповедником им. А. И. Кытманова летом 2022 года, а в 2023-м переросла в годовой марафон. В нём участвовали 55 фотолюбителей из городов Красноярского края и Санкт-Петербурга. Ежемесячные задания формировали единый визуальный дневник региона: в музей поступило более 1500 снимков.

В сентябре издательство «Знак» выпустило печатный альбом по итогам марафона. В него вошли работы 19 авторов. Проект не предполагает конкурсного формата: каждый участник получил собственный экземпляр издания и диплом.

Новый сезон «Енисейского альбома» стартовал сразу после презентации.