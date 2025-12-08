В Красноярском крае дан старт проекту «Енисейский альбом — 2026»

Фотоакция «Енисейский альбом» была инициирована Енисейским музеем-заповедником им. А. И. Кытманова летом 2022 года, а в 2023-м переросла в годовой марафон. В нём участвовали 55 фотолюбителей из городов Красноярского края и Санкт-Петербурга. Ежемесячные задания формировали единый визуальный дневник региона: в музей поступило более 1500 снимков.