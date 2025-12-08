В Красноярске состоялся мини-турнир по хоккею с шайбой среди энергетиков

События на площадке разворачивались стремительно. Уже на четвертой минуте первого периода кузбассовцы открыли счет благодаря точному броску Артёма Кузьмина. Накал страстей на льду и на трибунах был невероятным. Болельщики, среди которых были и коллеги игроков, поддерживали команды аплодисментами и кричалками. «Видно, что на льду есть спортивный дух, и ребята играют с максимальной отдачей. Командные игры делают коллектив более сплоченным, что важно не только в спорте, но и в работе. Классно, что СГК поддерживает и развивает спорт внутри Компании», — отметила болельщица со стажем, главный специалист технической дирекции по ремонтам Енисейской ТГК Эвелина Бургачева.