В Красноярске состоялся мини-турнир по хоккею с шайбой среди энергетиков

Матч энергетически заряженных команд открылся ярким танцем. Легко скользящие по льду фигуристки мгновенно погрузили гостей и спортсменов в атмосферу праздника и товарищеского соперничества.
Поддержать хоккеистов пришли руководители предприятий СГК, которые обратились к участникам с напутственными словами. Генеральный директор Енисейской ТГК (подразделение СГК в Красноярском крае) Олег Бубновский подчеркнул: «Хоккей — игра сильная, волевая, в ней важны стратегия и тактика. Но не забывайте, что перед вами коллеги, товарищи, все энергетики. Поэтому играйте с отдачей, но честно, по-товарищески, поддерживайте друг друга».
Генеральный директор АО «Кузбассэнерго» Виктор Лариошкин отметил: «Приятно, что коллеги поддержали спортивную инициативу и сегодня хоккейный турнир проходит в Красноярске. Будем развивать нашу славную традицию — заниматься спортом и побеждать. Желаю всем честной, настоящей и интересной игры».
Первыми в бой вступили команды из Красноярска и Кузбасса. С первых минут матча спортсмены показали характер. Большинство из игроков — это любители, но по скорости перемещения по льду, маневрам и четкости передач этого не скажешь.
Игрок защиты красноярской команды, машинист топливоподачи Красноярской ТЭЦ-3 Анатолий Лукашевский, поделился настроением: «Команда молодая, всего два года вместе играем, но все игроки очень ответственные. Тренируемся еженедельно, выкладываемся по полной. От сегодняшней игры ждем хороших эмоций и спортивного азарта».
События на площадке разворачивались стремительно. Уже на четвертой минуте первого периода кузбассовцы открыли счет благодаря точному броску Артёма Кузьмина. Накал страстей на льду и на трибунах был невероятным. Болельщики, среди которых были и коллеги игроков, поддерживали команды аплодисментами и кричалками. «Видно, что на льду есть спортивный дух, и ребята играют с максимальной отдачей. Командные игры делают коллектив более сплоченным, что важно не только в спорте, но и в работе. Классно, что СГК поддерживает и развивает спорт внутри Компании», — отметила болельщица со стажем, главный специалист технической дирекции по ремонтам Енисейской ТГК Эвелина Бургачева.
В упорной борьбе победу в первом матче со счетом 4:1 одержала команда АО «Кузбассэнерго».
«Результатом довольны, но было сложно. Красноярская команда очень сильная, многие ребята выделяются мастерством. Особо хочу отметить их вратаря. В целом, мужики боевитые, боролись за каждую шайбу», — поделился впечатлениями игрок победившей команды, заместитель директора по безопасности КТСК Олег Носков.
Второй полуфинальный поединок развернулся между командами АО «СГК-Алтай» и АО «СГК-Новосибирск». Новосибирцы сразу захватили инициативу. Первую шайбу в ворота команды Алтая вкатил Дмитрий Ежикеев. Напряжение не спадало все три периода, тренеры активно меняли состав и тактику, тем самым усиливая игру. В результате уверенную победу со счетом 9:2 одержала команда из Новосибирска. «Хорошая получилась игра. Она показала, над чем нам надо поработать. Ребята молодцы, держали скорость, было много голевых моментов», — прокомментировал начальник железнодорожного сетевого района г. Барнаул и по совместительству тренер команды АО «СГК-Алтай» Геннадий Городничев.
Мини-турнир по хоккею с шайбой завершился торжественной церемонией награждения. Победителем и обладателем Кубка стала команда АО «Кузбассэнерго». На втором месте — спортсмены из АО «СГК-Новосибирск». Бронзовые награды у команды АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».
Турнир не только подарил участникам и зрителям незабываемые эмоции, яркую спортивную борьбу, но и показал, что спорт является важной частью корпоративной культуры СГК.