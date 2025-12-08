Губернатор Дрозденко сообщил об уничтожении БПЛА в Ленобласти

Система противовоздушной обороны обезвредила в Ленинградской области несколько украинских беспилотников, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
«Силами ПВО несколько БПЛА уничтожено в Лужском районе», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Он отметил, что, согласно предварительной информации, никто не пострадал. Также удалось избежать разрушений.
Напомним, ранее Минобороны РФ проинформировало, что военные за три часа вечером 7 декабря нейтрализовали в небе над регионами РФ 17 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Над Ростовской областью было сбито семь дронов, над Белгородской и Воронежской — по четыре, над Брянской и акваторией Чёрного моря — по одному.
В ночь с 7 на 8 декабря глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении атаки БПЛА на регион. Он уточнил, что фрагменты сбитых беспилотников упали в Тракторозаводском районе Волгограда. По предварительным сведениям, пострадавших нет. Власти развернули пункты временного размещения.
Ночью об уничтожении вражеских дронов также написал глава Ростовской области Юрий Слюсарь. БПЛА были обезврежены в Каменске, Чертковском и Шолоховском районах региона. Губернатор добавил, что из-за атаки была повреждена вышка линии электропередачи на окраине хутора Колундаевский в Шолоховском районе.