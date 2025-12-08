Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Дрозденко сообщил об уничтожении БПЛА в Ленобласти

В небе над Лужским районом Ленинградской области силы ПВО сбили несколько беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

Система противовоздушной обороны обезвредила в Ленинградской области несколько украинских беспилотников, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Силами ПВО несколько БПЛА уничтожено в Лужском районе», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он отметил, что, согласно предварительной информации, никто не пострадал. Также удалось избежать разрушений.

Напомним, ранее Минобороны РФ проинформировало, что военные за три часа вечером 7 декабря нейтрализовали в небе над регионами РФ 17 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Над Ростовской областью было сбито семь дронов, над Белгородской и Воронежской — по четыре, над Брянской и акваторией Чёрного моря — по одному.

В ночь с 7 на 8 декабря глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении атаки БПЛА на регион. Он уточнил, что фрагменты сбитых беспилотников упали в Тракторозаводском районе Волгограда. По предварительным сведениям, пострадавших нет. Власти развернули пункты временного размещения.

Ночью об уничтожении вражеских дронов также написал глава Ростовской области Юрий Слюсарь. БПЛА были обезврежены в Каменске, Чертковском и Шолоховском районах региона. Губернатор добавил, что из-за атаки была повреждена вышка линии электропередачи на окраине хутора Колундаевский в Шолоховском районе.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше