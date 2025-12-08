Ричмонд
Авторизация по биометрии без паролей появилась в Telegram для iOS и Android

В мессенджере Telegram для iOS и Android появилась функция авторизации с помощью биометрии и ключей доступа (Passkey). Об этом стало известно в понедельник, 8 декабря.

Новая опция позволяет пользователям входить в аккаунт без SMS-кодов и паролей, используя сканирование лица, отпечаток пальца или PIN-код. Созданный ключ доступа сохраняется в менеджере паролей устройства.

Функция доступна в обновленных версиях приложения и активируется в разделе «Конфиденциальность» настроек. Это позволяет упростить и ускорить вход в мессенджер при сохранении высокого уровня безопасности, передает ТАСС.

4 декабря заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов сообщил, что руководство мессенджера Telegram активно взаимодействует с Роскомнадзором и правоохранительными органами РФ, поэтому в ближайшее время блокировки платформы ожидать не стоит.

13 ноября администрация Telegram заблокировала рекордное количество групп и каналов за день — свыше 500 тысяч. Этот показатель стал самым высоким с февраля 2025 года.