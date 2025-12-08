Белорусы сидят в соцсетях 101 день в год и более шести с половиной часов в сутки

В эфире отмечают, что жители республики не лидеры по этим показателям. Скажем, в Южно-Африканской Республике на «залипание» в социальные сети средний житель тратит 9 часов и 24 минуты, в Бразилии — всего на 11 минут меньше. На Филиппинах цифры дают 8 часов и 52 минуты. Да и в России показатель выше белорусского: 8 часов и 21 минуту. Зато намного ниже находятся в таком своеобразном рейтинге, скажем, Дания (5 часов и 8 минут) и Япония (4 часа).