Белорусы сидят в соцсетях 101 день в год и более шести с половиной часов в сутки

Телеканал «Беларусь 1» посчитал, что белорусы сидят в соцсетях 6 часов 30 минут в день и 101 день в году.
В эфире отмечают, что жители республики не лидеры по этим показателям. Скажем, в Южно-Африканской Республике на «залипание» в социальные сети средний житель тратит 9 часов и 24 минуты, в Бразилии — всего на 11 минут меньше. На Филиппинах цифры дают 8 часов и 52 минуты. Да и в России показатель выше белорусского: 8 часов и 21 минуту. Зато намного ниже находятся в таком своеобразном рейтинге, скажем, Дания (5 часов и 8 минут) и Япония (4 часа).
Если продолжать подсчеты поведения белорусов в соцсетях, то 6 часов и 40 минут — это уже под 200 часов в месяц, 2433 часа в год, что составляет ни много ни мало, а 101 день.
