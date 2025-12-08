Ричмонд
Штурмовики ВС РФ вынудили украинских боевиков сбежать с поля боя в Ровном

Штурмовики Вооруженных сил России (ВС РФ) вынудили украинских боевиков сбежать с поля боя в селе Ровное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Инцидент произошел в ходе штурма двухэтажного дома. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили в Министерстве обороны России.

— В ходе штурма одного из двухэтажных домов села российские штурмовики вынудили боевиков ВСУ сбежать с поля боя. В попытке добраться до другого дома и скрыться от российских военнослужащих, они попали в засаду и были уничтожены, — цитирует сообщение РИА Новости.

При этом бойцы ВС РФ работали по позициям противник с помощью артиллерии и FPV-дронов. Оставшиеся в живых солдаты ВСУ добровольно сдались в российский плен.

В свою очередь подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что украинские военнослужащие пытаются бежать из Красноармейска в гражданской одежде и женских платьях.

7 декабря в Харьковской области Украины зафиксировали повреждения плотины Печенежского водохранилища. По этой дамбе проходит важная транспортная артерия, связывающая Харьков с такими населенными пунктами, как Волчанск, Великий Бурлук и Купянск.

