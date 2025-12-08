Штурмовики ВС РФ вынудили украинских боевиков сбежать с поля боя в Ровном

— В ходе штурма одного из двухэтажных домов села российские штурмовики вынудили боевиков ВСУ сбежать с поля боя. В попытке добраться до другого дома и скрыться от российских военнослужащих, они попали в засаду и были уничтожены, — цитирует сообщение РИА Новости.