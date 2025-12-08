В Минусинске отремонтировали опасный участок дороги, который жители добивались привести в порядок семь лет

Еще в 2018 году прокурорская проверка установила, что участок находится в аварийном состоянии: на проезжей части были глубокие ямы и выбоины, края полотна разрушались, а покрытие не соответствовало нормативам. Дорога представляла угрозу как для водителей, так и для пешеходов.
Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать органы местного самоуправления провести капитальный ремонт. Суд иск удовлетворил, однако муниципалитет не исполнил решение в разумный срок. Надзорное ведомство было вынуждено повторно вмешаться: внесло представление, добилось подключения судебных приставов и напомнило администрации о необходимости выполнить обязательства.
Работы начались только в этом году. По контракту с ДРСУ № 10 дорожное полотно полностью обновлено, нанесена разметка, участок приведён в нормативное состояние.
В прокуратуре подчеркнули, что вопросы безопасности дорожного движения остаются на постоянном контроле.