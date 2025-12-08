Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минусинске отремонтировали опасный участок дороги, который жители добивались привести в порядок семь лет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Минусинске завершен ремонт проблемной дороги, ведущей к деревне Быстрая.

Источник: НИА Красноярск

Еще в 2018 году прокурорская проверка установила, что участок находится в аварийном состоянии: на проезжей части были глубокие ямы и выбоины, края полотна разрушались, а покрытие не соответствовало нормативам. Дорога представляла угрозу как для водителей, так и для пешеходов.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать органы местного самоуправления провести капитальный ремонт. Суд иск удовлетворил, однако муниципалитет не исполнил решение в разумный срок. Надзорное ведомство было вынуждено повторно вмешаться: внесло представление, добилось подключения судебных приставов и напомнило администрации о необходимости выполнить обязательства.

Работы начались только в этом году. По контракту с ДРСУ № 10 дорожное полотно полностью обновлено, нанесена разметка, участок приведён в нормативное состояние.

В прокуратуре подчеркнули, что вопросы безопасности дорожного движения остаются на постоянном контроле.