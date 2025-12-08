В Иркутске за неделю не изменились цены на бензин

Ранее КП-Иркутск сообщала, что во время проверки магазина в Братске нашла санкционную продукцию. Речь идет о сыре, который был приготовлен в странах Евросоюза и запрещен к продаже в России. Партию пришлось уничтожить, а продавца привлечь к административной ответственности.