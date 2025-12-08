В Иркутске за неделю не изменились цены на бензин

Цены на топливо в Иркутске за прошедшую неделю остались без изменений. Напомним, по данным Росстата, в среднем по региону литр бензина АИ-92 стоит 57,66 рубля, АИ-95 — 61,17 рубля, а цена АИ-98 (и выше) достигла уже 84,62 рубля. Цена литра дизельного топлива составляет 76,23 рубля.
Отметим, что эти цифры являются усредненными. Фактическая стоимость может отличаться в зависимости от конкретного города и автозаправочной станции. Для уточнения цен необходимо обращаться непосредственно на АЗС.
