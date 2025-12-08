Ричмонд
В Иркутске за неделю не изменились цены на бензин

Для уточнения цен необходимо обращаться непосредственно на АЗС.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Цены на топливо в Иркутске за прошедшую неделю остались без изменений. Напомним, по данным Росстата, в среднем по региону литр бензина АИ-92 стоит 57,66 рубля, АИ-95 — 61,17 рубля, а цена АИ-98 (и выше) достигла уже 84,62 рубля. Цена литра дизельного топлива составляет 76,23 рубля.

Отметим, что эти цифры являются усредненными. Фактическая стоимость может отличаться в зависимости от конкретного города и автозаправочной станции. Для уточнения цен необходимо обращаться непосредственно на АЗС.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что во время проверки магазина в Братске нашла санкционную продукцию. Речь идет о сыре, который был приготовлен в странах Евросоюза и запрещен к продаже в России. Партию пришлось уничтожить, а продавца привлечь к административной ответственности.

