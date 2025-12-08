В Красноярске три дня будут работать сирены

С 9 по 11 декабря 2025 года администрация Красноярска проведет тестирование муниципальной системы оповещения, построенной в этом году.
С 09:30 до 17:00 во всех районах города будут кратковременно включаться акустические точки на кровлях жилых и административных зданий: сначала до 1 минуты звучит речевое сообщение, затем сирена — 10−15 секунд.
Жителей просят отнестись к проверкам с пониманием — это часть мер по обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, напоминают в мэрии.
