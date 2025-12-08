Ричмонд
В России одобрили прием на работу матерей без испытательного срока

Правительство России одобрило закон, в рамках которого матерей с детьми до трех лет будут принимать на работу без испытательного срока. Соответствующая информация следует из отзыва кабмина.

Изменения затронут Трудовой кодекс РФ. На данный момент льгота действует только для матерей с детьми до 1,5 года — поправки помогут ее расширить. Изначально инициатором нововведений выступил глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Из пояснительной записки следует, что женщины испытывают сильную нагрузку в период воспитания ребенка до трех лет. Кроме того, роль играет и повышенная ответственность, особенно когда речь идет о завершении декрета.

— Установление испытательного срока при приеме на работу в этот период создает для женщин избыточный стресс и дополнительные психологические барьеры, затрудняет их возвращение к профессиональной деятельности и препятствует полноценной трудовой адаптации, — цитирует депутата ТАСС.

Недавно председатель партии Госдумы СРЗП Сергей Миронов также направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разработать особую ипотечную программу для семей с детьми-инвалидами со ставкой один процент годовых.