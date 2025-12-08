В Омской области лишь 15% семей могут купить новый автомобиль

Свежий рейтинг российских регионов по доступности покупки автомобиля поставил Омскую область на 49-е место. Согласно исследованию РИА «Новости», только 14,9% семей в регионе в состоянии оформить кредит и содержать новый автомобиль стоимостью около 1,3 млн рублей. Более дорогую машину — примерно за 2,9 млн — могут себе позволить 3,7% домохозяйств.
Аналитики рассчитывали показатели, исходя из того, что половина средств, остающихся у семьи после вычета прожиточного минимума, направляется на автокредит и эксплуатацию машины, а вторая половина — на прочие расходы. В модели заложены первоначальный взнос 20%, срок кредита три года, а также регулярные траты на КАСКО, ОСАГО, топливо, ТО, текущий ремонт и сезонную смену шин.
Лидерами рейтинга стали территории с наиболее высокими зарплатами. На первом месте — Ямало-Ненецкий автономный округ, где 57,8% жителей способны купить и содержать «бюджетный» новый автомобиль. Далее следуют Чукотский округ (49,4%) и Магаданская область (44,8%). В первую пятёрку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (43,1%) и Москва (42,1%).