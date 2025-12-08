В Омской области лишь 15% семей могут купить новый автомобиль

Аналитики рассчитывали показатели, исходя из того, что половина средств, остающихся у семьи после вычета прожиточного минимума, направляется на автокредит и эксплуатацию машины, а вторая половина — на прочие расходы. В модели заложены первоначальный взнос 20%, срок кредита три года, а также регулярные траты на КАСКО, ОСАГО, топливо, ТО, текущий ремонт и сезонную смену шин.