В Москве назвали сферы с высоким ростом зарплатных предложений

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Сильнее всего за год в Москве выросли зарплатные предложения для сотрудников кадровых служб, банков и промышленных инженеров, показал анализ SuperJob для РИА Новости.
Аналитики составили рейтинг изменений медианных зарплатных предложений работодателей в Москве за год в номинальном выражении, то есть без учета инфляции. Данные приведены по состоянию на 1 ноября 2025 года.
Прирост зарплатных предложений сотрудникам кадровых служб, выяснили авторы исследования, составил 15,8%. Банкирам, расположившимся на втором месте, в этом году предлагают на 12,9% больше, а следующим за ними промышленным инженерам — на 12,8%.
Их коллегам в строительстве — на 12,6% больше, промышленным рабочим — на 12,4%, медперсоналу — на 12,1%, а занятым в сфере ритейла — на 11,4%.
Замыкают рейтинг строительные рабочие (рост на 10,1%), специалисты, занятые в сфере маркетинга и рекламы (10%), а также — логистики и склада (7,5%).