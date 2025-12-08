В омской клинике открыли новый реабилитационный центр

Как утверждают врачи, терапия в «домашних условиях» благотворно воздействует на центральную нервную систему и ускоряет процесс выздоровления людей, перенесших сложные операции, травмы, инсульт. До болезни они обслуживали себя самостоятельно и легко выполняли любую домашнюю работу, а вот теперь — увы, руки просто не слушаются. Поэтому первыми тренажерами становятся ложка, утюг, стиральная машина, фен, кофемолка, зонт. Даже обычный носок, надеть который человеку с нарушенными функциями бывает совсем непросто.