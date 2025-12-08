В омской клинике открыли новый реабилитационный центр

Здесь появилась эргоквартира, предназначенная для пациентов, которым требуется реабилитация. Эрготерапия, или трудотерапия, — хорошо известный метод, который эффективно помогает пациентам восстанавливать утраченные после травм, операций, инсультов и других заболеваний двигательные функции и бытовые навыки. Но сегодня метод выглядит по-новому.
Задача специалистов — восстановить их способности с помощью привычных бытовых занятий. Эргоквартира — пространство, способствующее такой реабилитации. Под необычные апартаменты руководство клиники выделило 300 квадратных метров. И это не только квартира в привычном понимании, но и целый центр реабилитации, в котором пациентам помогают восстановить навыки в приготовлении еды, стирке, утюжке, уборке, уходу за собой и многие другие.
Как утверждают врачи, терапия в «домашних условиях» благотворно воздействует на центральную нервную систему и ускоряет процесс выздоровления людей, перенесших сложные операции, травмы, инсульт. До болезни они обслуживали себя самостоятельно и легко выполняли любую домашнюю работу, а вот теперь — увы, руки просто не слушаются. Поэтому первыми тренажерами становятся ложка, утюг, стиральная машина, фен, кофемолка, зонт. Даже обычный носок, надеть который человеку с нарушенными функциями бывает совсем непросто.
«Все эргопространство имеет десять функциональных модулей. Помимо прихожей, кухни, санузла, спальни, столовой здесь есть творческая мастерская, зал лечебной физкультуры, зона кистевой терапии, ортезная, караоке-класс, — рассказала “РГ” заведующая отделением медицинской реабилитации для пациентов с нарушениями функций центральной нервной системы Элина Мельник. — Есть даже комната для садоводства. Такое зонирование позволяет составлять индивидуальные программы для каждого пациента. Наши профильные специалисты владеют также техниками арома-, цвето- и музыкотерапии. Все это в комплексе помогает повысить мотивацию наших подопечных, эффективность применяемых восстановительных методик».
Проект возник не на пустом месте: трудотерапией Элина Мельник занимается вот уже 38 лет. Этот опыт и лег в основу создания новой больничной структуры. Сейчас здесь находятся десять пациентов, и каждый занят делом.
Одна из «квартиранток» вспоминает навыки шитья, другая — выращивания рассады, третья — правила сервировки стола.
«Прежде и предположить не могла, что разложить ложки, вилки, салфетки — такое непростое дело. Впрочем, сейчас я уже все делаю намного проворнее, чем неделю назад», — делится Надежда Тупикова.
За стеной мужчины упражняются в преодолении лестниц-тренажеров. В мастерской берут в руки отвертки и плоскогубцы. В работе и другие «тренажеры»: кисти, краски и даже рояль. Для вдохновения — картинная галерея. Все, чтобы пациенты под руководством опытного персонала могли восстановить не только бытовые, но и творческие способности.
Сейчас на экспериментальных площадях уже установлено два десятка видов бытовой техники и качественного спортивно-лечебного оборудования российского производства. В планах — закупить мольберты, телевизоры со специальным пультом, газонокосилку. Для выздоравливающих пациентов и их родственников открыта школа здоровья.
Продолжительность курса устанавливается индивидуально. Специалисты уверены, что в «домашней» обстановке месяцы восстановления могут сократиться до недель. Ежегодно проходить такую реабилитацию смогут около девятисот человек.
Проект «Эргоквартира» в Омской области реализуется впервые. И осуществляется в рамках президентской программы оснащения медицинских учреждений и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».