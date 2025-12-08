Мизулина: Половина детей хотят покинуть Россию после блокировок РКН

Ранее Мизулина сообщила, что направит в Роскомнадзор присланные ей письма детей по поводу блокировки в РФ игровой онлайн-платформы Roblox. По словам общественницы, она получила довольно много посланий. Напомним, Роскомнадзор официально объявил о блокировке на территории России популярного игрового сервиса. В заявлении ведомства указано, что решение принято в связи с систематическим обнаружением на платформе материалов, содержащих пропаганду экстремизма и терроризма, призывы к насилию, а также информацию, направленную на популяризацию нетрадиционных сексуальных отношений.