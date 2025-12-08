Муниципальный долг Братска снова немного уменьшился

По данным на 1 декабря, муниципальный долг Братска составляет 1,92 миллиарда рублей. Это примерно на 70 миллионов рублей меньше, чем месяцем ранее. Как следует из опубликованных документов, сокращение произошло за счет погашения бюджетных кредитов на указанную сумму. Сейчас общая задолженность по ним составляет 689,5 миллиона рублей. Задолженность по коммерческим кредитам не изменилась — 1,2 миллиарда рублей. Месяц назад муниципальный долг сократился на 100 миллионов рублей также за счет погашения бюджетного кредита.