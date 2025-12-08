Муниципальный долг Братска снова немного уменьшился

По данным на 1 декабря, муниципальный долг Братска составляет 1,92 миллиарда рублей. Это примерно на 70 миллионов рублей меньше, чем месяцем ранее. Как следует из опубликованных документов, сокращение произошло за счет погашения бюджетных кредитов на указанную сумму. Сейчас общая задолженность по ним составляет 689,5 миллиона рублей. Задолженность по коммерческим кредитам не изменилась — 1,2 миллиарда рублей. Месяц назад муниципальный долг сократился на 100 миллионов рублей также за счет погашения бюджетного кредита.
В данных, которые приводятся в сведениях о муниципальном долге, также указано, что власти Братска с начала текущего года выплатили кредиторам более 260 миллионов рублей в качестве погашения процентов за пользование займами.
Власти Братска продолжают брать кредиты у коммерческих банков. В начале ноября власти города заключили муниципальные контракты с одной из финансовых организаций на предоставление займов на общую сумму 505 миллионов рублей. В начале декабря мэрия объявила два тендера по поиску финансовых организаций, которые дадут в долг еще полмиллиарда рублей.