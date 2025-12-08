Подросток получил 6,5 лет за покушение на убийство таксистки под Омском

16-летний житель Омской области приговорен к 6 годам и 7 месяцам тюрьмы за угон автомобиля и покушение на убийство женщины-таксиста. Приговор Марьяновского райсуда вступил в законную силу.
Инцидент произошел в ночь на 21 сентября 2024 года. Несовершеннолетний, не имея прав, разбил стекло припаркованной машины ВАЗ-21099 и проник внутрь. При помощи отвертки завел автомобиль, чтобы покататься по району.
Месяц спустя, 27 октября, этот же подросток вызвал такси. Сев на заднее сиденье, он начал наносить женщине-водителю удары туристическим ножом по голове и телу, намереваясь завладеть машиной. Потерпевшая оказала сопротивление, смогла выйти из кабины и избежать дальнейшего нападения.
Преступник угнал автомобиль такси, но вскоре, не справившись с управлением, совершил ДТП. Транспортное средство получило серьезные повреждения.
С учетом мнения областного суда несовершеннолетнего признали виновным в угоне и покушении на убийство. Наказание он будет отбывать в воспитательной колонии.
