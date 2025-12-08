Российские ученые создали новое лекарство

По словам проректора по научной работе СГМУ Александр Федонников, их проект должен привести к появлению на российском рынке нового лекарственного препарата, полный производственный цикл которого будет осуществляться на территории России. Это даст системе здравоохранения возможность снизить зависимость от импорта субстанций для жизненно необходимых медикаментов, к числу которых относится значительная часть анальгетиков. Особое значение имеет то, что данный достаточно безопасный препарат станет доступен для пациентов пожилого возраста, многие из которых из ‑за хронических возрастных заболеваний нуждаются в длительном и регулярном приеме обезболивающих средств.