Мурашко: молодежь откладывает рождение детей, ставя в приоритет карьеру

Российская молодежь стремительно меняет собственные установки, откладывая рождение детей и ставя в приоритет построение карьеры. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Его слова передает ТАСС.
Говоря о снижении рождаемости в России, министр подчеркнул, что у такой тенденции есть целый ряд причин. В том числе сокращение количества женщин фертильного возраста. Однако в последнее время Минздрав РФ отмечает другую настораживающую тенденцию — изменение репродуктивных установок населения.
«Молодые люди откладывают деторождение, ставя в приоритет в молодом возрасте карьеру, не стремятся вступить в брак, и даже в браке далеко не всегда стремятся завести детей», — сказал Мурашко.
При этом он добавил, что такая политика среди молодежи имеет серьезные последствия. Так, при откладывании деторождения на более поздний возраст ухудшается репродуктивное здоровье. Как следствие, появляется риск возникновения сложностей.
В свою очередь, Минздрав РФ, добавил Мурашко, продолжает уделять особенное внимание охране репродуктивного здоровья россиян. Соответствующая задача является приоритетной.
Немногим ранее о демографической ситуации высказалась председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко. Она предложила сделать нормой рождение детей сразу после 18 лет. Политик подчеркнула, что тогда многие россияне смогут избежать проблем с репродуктивным здоровьем. Кроме того, успешным, уверена Матвиенко, должен считаться человек с большой, крепкой, дружной семьей.