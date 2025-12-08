В Ростове женщина лишилась 27 тысяч рублей после установки приложения

В Ростове-на-Дону 53-летняя местная жительница лишилась 27 000 рублей после установки на телефон приложения для просмотра видео. Об этом сообщили в региональном МВД.
По словам женщины, в одном из мессенджеров ей написал якобы знакомый и прислал ссылку для скачивания программы. После установки приложения с карты произошло несанкционированное списание средств.
В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета» и проводят оперативные мероприятия для установления и задержания подозреваемого.
Сотрудники МВД рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать приложения из непроверенных источников, даже если их присылают знакомые.
