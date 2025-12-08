67 украинских беспилотников сбили над Россией

Срочная новость.
В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны сбили 67 украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве российских регионов. Об этом сообщили в МО РФ. Больше всего атак было совершено на Брянскую область — над регионом за ночь уничтожено 24 БПЛА.
