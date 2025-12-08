В Ташкенте задержаны студенты-наркокурьеры: «синтетику» прятали в общежитии университета

В ходе личного досмотра у студентов было обнаружено и изъято 120 граммов синтетического наркотика «Альфа ПВП» (мощный стимулятор центральной нервной системы, у молодежи часто называется «солью»). Однако на этом история не закончилась: правоохранители продолжили работу по выявлению всей наркоцепочки и провели обыск в комнате общежития, где проживал один из подозреваемых. Там нашли ещё 400 граммов аналогичного вещества.