В Ташкенте задержаны студенты-наркокурьеры: «синтетику» прятали в общежитии университета

В ходе личного досмотра у студентов было обнаружено и изъято 120 граммов синтетического наркотика «Альфа ПВП» (мощный стимулятор центральной нервной системы, у молодежи часто называется «солью»). Однако на этом история не закончилась: правоохранители продолжили работу по выявлению всей наркоцепочки и провели обыск в комнате общежития, где проживал один из подозреваемых. Там нашли ещё 400 граммов аналогичного вещества.
Как выяснило следствие, оба студента получали «товар» по геолокациям, которые им сообщал их знакомый. Получив партию, они фасовали наркотики на отдельные дозы прямо в общежитии и далее распространяли их по заранее указанным адресам.
В результате грамотных действий оперативников удалось предотвратить незаконный оборот в общей сложности 520 граммов «Альфа ПВП», что эквивалентно примерно 2600 разовым дозам.
В отношении задержанных студентов возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 273 Уголовного кодекса (Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт). Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.