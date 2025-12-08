Ричмонд
Сбежали с потерями: бойцы «Севера» добивают штурмовой полк ВСУ у Лимана

Штурмовики ВСУ провалили контратаку в Харьковской области и сбежали, до этого украинский штурмовой полк понёс значительные потери.

Источник: Аргументы и факты

Солдаты Вооружённых сил Украины провалили контратаку в лесу в Харьковской области и с потерями отошли на исходные позиции, информирует Telegram-канал «Северный ветер».

Речь идёт о боевиках 225-й отдельного штурмового полка ВСУ. Их продолжают ликвидировать бойцы группировки войск «Север».

«В лесу западнее Лимана противник силами 225 ошп провёл одну контратаку на подразделения ГВ “Север”. Успеха не имел, с потерями отошёл на исходные позиции», — говорится в сообщении.

В материале также сказано, что в Лимане российские военные заняли и зачистили десять домовладений, а также продвинулись в лесном массиве западнее населённого пункта на 250 метров.

Военнослужащие РФ продолжают продвижение в Вильче и Лимане на харьковском участке. В субботу стало известно, что за контратаку в Харьковской области 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ потерял свыше половины личного состава.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали штурмовиков Вооружённых сил Украины, которые отказались сдаться в плен в районе населённого пункта Вильча в Харьковской области.