Восемь школ перевели на дистанционное обучение в Ангарске из-за аварии на ТЭЦ-9

Как сообщили в ТЭЦ-9, начата растопка одного из трех дополнительных котлоагрегатов. После выхода его на рабочие параметры, температура воды в домах увеличится. В настоящее время специалисты готовятся к запуску еще одного котла, который также дополнительно позволит нагревать воду. Кроме того, в начале недели должен заработать третий котел. Каждый из них позволит увеличить температуру в системах отопления на 10−15°С. К работам привлекли 80 человек, их ведут в круглосуточном режиме.