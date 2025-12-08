Восемь школ перевели на дистанционное обучение в Ангарске из-за аварии на ТЭЦ-9

IrkutskMedia, 8 декабря. В Ангарске ученики восьми школ перешли на дистанционное обучение из-за того, что температура в стенах учреждений ниже нормы после аварии на ТЭЦ-9. Как сообщают коллеги из AngarskMedia, все классы в школах № 3, № 5, № 19, № 20, № 21 и № 27, а также с 1-го по 4-й классы в школах № 7 и № 40 перевели на «дистанционку». Всего в городе функционирует 37 школ.
В пресс-службе администрации АГО также сообщили, что в пяти детских садах температура в среднем оказалась ниже 17 . Речь идет о детсадах № 34, № 63, № 86 и № 87. Аналогичная ситуация наблюдается в дошкольном учреждении при школе № 40.
Детей из сада № 34 перевели в учреждения № 18, № 44, из № 63 — в № 117, из № 86 в № 93, № 101, из № 87 в № 50, № 85, из дошкольного учреждения при школе № 40 — в № 92, № 116.
Напомним, 7 декабря стало известно об аварии на ТЭЦ-9, которая отапливает дома и социальные объекты в Ангарске. В связи с этим температура в зданиях оказалась понижена. Местные власти ввели режим повышенной готовности. В настоящее время ведется работа над устранением аварии. Аварийные службы находятся в режиме повышенной готовности.
Как сообщили в ТЭЦ-9, начата растопка одного из трех дополнительных котлоагрегатов. После выхода его на рабочие параметры, температура воды в домах увеличится. В настоящее время специалисты готовятся к запуску еще одного котла, который также дополнительно позволит нагревать воду. Кроме того, в начале недели должен заработать третий котел. Каждый из них позволит увеличить температуру в системах отопления на 10−15°С. К работам привлекли 80 человек, их ведут в круглосуточном режиме.
Добавим, что прокуратура начала проверку по факту аварии на ТЭЦ-9. Кроме того, СК организовал проведение процессуальной проверки по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после происшествия на ТЭЦ-9, повлекшего падение температурных показателей в жилых домах города.