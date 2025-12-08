До середины недели в Башкирии пообещали понижение температуры до −25 градусов

В Башкирии до середины недели пообещали гололед, порывистый ветер и понижение температуры до −25°. Прогноз погоды передали на 8, 9 и 10 декабря.
В понедельник, 8 декабря, спрогнозировали порывистый ветер. Температура воздуха будет −4,-9°, по северо-востоку −10,-15°.
Во вторник, 9 декабря пообещали умеренный ветер. Ночью будет −13,-18°, местами ожидается понижение до −23°, днем будет −8,-13°, местами до −18°.
В середине недели, 10 декабря, обещают понижение температуры до −20,-25°, днем будет −5,-10°, местами до −15°.
