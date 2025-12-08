Туристов предупредили о риске схода снежных лавин на юге Красноярского края

В Ермаковском и Курагинском районах Красноярского края сохраняется риск схода снежных лавин. Об этом сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель».
«Туристов просим избегать походов в горы во время снегопадов и плохой погоды. Находясь в горах, внимательно следить за изменениями погодных условий и быть всегда осведомленными о местах, где возможен сход лавин на вашем маршруте», — рассказали в ведомстве.
Спасатели также напомнили, что перед выходом в поход туристам необходимо зарегистрироваться в территориальном органе МЧС России.
В случае возникновения нештатных ситуаций звоните по телефонам 101 или 112.