Туристов предупредили о риске схода снежных лавин на юге Красноярского края

На юге Красноярского края сохраняется риск схода снежных лавин.

Источник: Аргументы и факты

В Ермаковском и Курагинском районах Красноярского края сохраняется риск схода снежных лавин. Об этом сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель».

«Туристов просим избегать походов в горы во время снегопадов и плохой погоды. Находясь в горах, внимательно следить за изменениями погодных условий и быть всегда осведомленными о местах, где возможен сход лавин на вашем маршруте», — рассказали в ведомстве.

Спасатели также напомнили, что перед выходом в поход туристам необходимо зарегистрироваться в территориальном органе МЧС России.

В случае возникновения нештатных ситуаций звоните по телефонам 101 или 112.